Milenkovic: "Contro Napoli e Juventus meritavamo di più. Quest'anno sono arrivati campioni, ma dateci tempo"

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il difensore viola Nikola Milenkovic, queste le sue parole:"Quest'anno sono arrivati tanti giocatori nuovi, campioni con esperienza e tanti nuovi giovan...

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il difensore viola Nikola Milenkovic, queste le sue parole:

"Quest'anno sono arrivati tanti giocatori nuovi, campioni con esperienza e tanti nuovi giovani che stanno crescendo molto bene: abbiamo bisogno di tempo per conoscerci meglio, con il tempo tutto andrà meglio

Vlahovic e Terzic sono dei bravi ragazzi, gli sto aiutando ad adattarsi più veloce possibile. Per Dusan è un po' più facile perché è qui da un anno e mezzo. Entrambi vogliono dimostrare di avere grandi qualità e hanno fame di fare grandi cose qui. Io penso che se lavorano così ogni giorno otterrano quello che meritano

Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi perchè abbiamo preso solo 1 punto e meritavamo molto di più contro Napoli e contro la Juventus Nel calcio non conta quello che è successo in passato e dobbiamo solo prepararci al meglio per la prossima partita contro l'Atalanta che sono forti e lo hanno dimostrato. Hanno movimenti difensivi automatici, un attacco incredibile che può far gol in ogni momento, dovremo essere bravi di mettere in campo tutto ciò che prepariamo durante la settimana. Dobbiamo giocare come fatto contro la Juventus"