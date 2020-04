Queste le parole rilasciate al TGR Toscana da Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina: “Commisso viene a trovarci spesso a Firenze, questo è improntate per noi. Rocco ci è sempre vicino, è come se ci conoscesse da tanto tempo. È una persona con grandi valori, per lui la famiglia è sempre al primo posto. Io son pronto a giocare anche domani ma prima ci vuole che la situazione sanitaria venga risolta, dopo posso giocare anche tutti i giorni”.