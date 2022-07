Pedullà annuncia: “Forte inserimento della Juventus per Milenkovic, potrebbe essere il dopo de Ligt”

Nikola Milenkovic fortemente in orbita Juventus. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo aver chiuso per la cessione di de Ligt al Bayern, i bianconeri stanno pensando al sostituto e, nella testa dei dirigenti bianconeri, si fa sempre più forte la candidatura del difensore centrale viola. Situazione da monitorare, i bianconeri sono in avanzata e potrebbero arrivare novità a breve.