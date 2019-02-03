Milenkovic ammonito a Udine, era diffidato, salterà Fiorentina-Napoli
Ammonizione pesante per Nikola Milenkovic a Udine contro i friulani. Infatti il difensore serbo era tra i diffidati e con il giallo di Orsato non potrà giocare contro il Napoli a Firenze la prossima s...
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 15:26
Ammonizione pesante per Nikola Milenkovic a Udine contro i friulani. Infatti il difensore serbo era tra i diffidati e con il giallo di Orsato non potrà giocare contro il Napoli a Firenze la prossima settimana