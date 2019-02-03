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Milenkovic ammonito a Udine, era diffidato, salterà Fiorentina-Napoli

Ammonizione pesante per Nikola Milenkovic a Udine contro i friulani. Infatti il difensore serbo era tra i diffidati e con il giallo di Orsato non potrà giocare contro il Napoli a Firenze la prossima s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 15:26
Milenkovic ammonito a Udine, era diffidato, salterà Fiorentina-Napoli - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ammonizione pesante per Nikola Milenkovic a Udine contro i friulani. Infatti il difensore serbo era tra i diffidati e con il giallo di Orsato non potrà giocare contro il Napoli a Firenze la prossima settimana

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