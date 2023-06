Milenkovic amaro: “Mancano le parole, fa male perdere così. In finale fanno la differenza i dettagli”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha così parlato dopo la finale persa contro il West Ham: “Fa male perdere così. Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, non possiamo prendere un gol così facile. Mancano le parole, anche oggi abbiamo dato il massimo, ma in certe situazioni dobbiamo essere più concentrati”.

Poi ha proseguito: “Anche oggi abbiamo fatto la nostra gara, come sempre, con la nostra aggressione, con il nostro possesso palla ma in finale i dettagli fanno la differenza”.

Infine, sul gol subito al 90′: “Come detto prima sapevamo che andavano con la palla in profondità, abbiamo letto la situazione male e purtroppo ci è costata cara. In finale le grandi squadre non concedono niente, i dettagli fanno la differenza”.