Milenkovic alla Fiorentina, tutto fatto? Quasi, cosa manca per considerare davvero chiuso il colpo di Corvino

Il difensore del Partizan sarà un nuovo giocatore viola a partire da giugno ma ancora non è tutto fatto, ecco cosa manca alla trattativa

La Fiorentina ormai ha completato da tempo l'accordo per Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 del Partizan Belgrado. Come riporta calciomercato.com il difensore si puo praticamente considerare gia un nuovo giocatore viola a partire dal prossimo giugno ma ancora non sono stati sistemati alcuni dettagli della trattativa tra la società viola e il Partizan. Cosa manca per chiudere l'accordo definitivamente? Gli ultimi dettagli legati ai bonus da riservare alla società serba per il centrale difensivo che passerà in viola. Il trasferimento però, è bene saperlo, non è in pericolo.