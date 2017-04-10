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Milenkovic alla Fiorentina, tutto fatto? Quasi, cosa manca per considerare davvero chiuso il colpo di Corvino

Il difensore del Partizan sarà un nuovo giocatore viola a partire da giugno ma ancora non è tutto fatto, ecco cosa manca alla trattativa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2017 19:14
Milenkovic alla Fiorentina, tutto fatto? Quasi, cosa manca per considerare davvero chiuso il colpo di Corvino -
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La Fiorentina ormai ha completato da tempo l'accordo per Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 del Partizan Belgrado. Come riporta calciomercato.com il difensore si puo praticamente considerare gia un nuovo giocatore viola a partire dal prossimo giugno ma ancora non sono stati sistemati alcuni dettagli della trattativa tra la società viola e il Partizan. Cosa manca per chiudere l'accordo definitivamente? Gli ultimi dettagli legati ai bonus da riservare alla società serba per il centrale difensivo che passerà in viola. Il trasferimento però, è bene saperlo, non è in pericolo.

 

 

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