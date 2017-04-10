Milenkovic alla Fiorentina, tutto fatto? Quasi, cosa manca per considerare davvero chiuso il colpo di Corvino
Il difensore del Partizan sarà un nuovo giocatore viola a partire da giugno ma ancora non è tutto fatto, ecco cosa manca alla trattativa
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2017 19:14
La Fiorentina ormai ha completato da tempo l'accordo per Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 del Partizan Belgrado. Come riporta calciomercato.com il difensore si puo praticamente considerare gia un nuovo giocatore viola a partire dal prossimo giugno ma ancora non sono stati sistemati alcuni dettagli della trattativa tra la società viola e il Partizan. Cosa manca per chiudere l'accordo definitivamente? Gli ultimi dettagli legati ai bonus da riservare alla società serba per il centrale difensivo che passerà in viola. Il trasferimento però, è bene saperlo, non è in pericolo.