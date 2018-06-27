Milan, Yonghong Li complica anche il ricorso al TAS. Fiorentina pronta al ripescaggio in Europa

E' ormai sfumata come noto la trattativa per l'acquisizione del Milan da parte di Commisso. Decisive le richieste considerate assurde di Mr. Lì che cedeva il club solo a condizioni davvero particolari...

E' ormai sfumata come noto la trattativa per l'acquisizione del Milan da parte di Commisso. Decisive le richieste considerate assurde di Mr. Lì che cedeva il club solo a condizioni davvero particolari. Adesso, senza cambio di proprietà, e con una sentenza scritta davvero accuratamente dall'UEFA (che uscirà nel pomeriggio), sarà davvero difficile per il Milan ribaltare il giudizio