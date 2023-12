Milan vince con il Sassuolo (1-0) e si prende il terzo posto in solitaria. Fiorentina quarta a -3

Il Milan riesce a superare di misura il Sassuolo grazie alla rete di Christian Pulisic realizzata al 60′. Un match che poteva risultare interessante in ottica classifica per la Fiorentina; i rossoneri, infatti, prima del fischio d’inizio si trovavano appaiati con i Viola al terzo posto con 33 punti ma, grazie al successo ai danni del Sassuolo, gli uomini di Pioli possono festeggiare il 2024 in solitaria dietro alla Juventus ed all’Inter capolista. La Fiorentina rimane comunque lì al quarto posto, in piena zona Champions League, ed a soli 3 punti di distanza dal Milan.

