Milan spaventato, Fiorentina a caccia d’impresa: Pioli ricorda bene la sconfitta al Franchi

La Fiorentina è considerata un ostico avversario da battere per il Milan. Nonostante le ultime due sconfitte dei viola, Pioli ha ancora in testa la sconfitta per 4-3 subita al Franchi. Rispetto a quella gara però non ci sarà Vlahovic. La Fiorentina è a caccia di un’impresa per tenere vivo il sogno europeo. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, DAL CENTRO SPORTIVO, ITALIANO E LA SQUADRA CONCENTRATI E ARRABBIATI PRIMA DELLA GARA CONTRO IL MILAN