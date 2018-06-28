Milan, scarsissime possibilità di ricorso accolto al TAS. La Fiorentina si prepara all'Europa

La motivazione dell'esclusione del Milan dall'Europa è del buco di bilancio di 120 milioni nella gestione 2014-2017. Dunque, non c'è stato nessun riferimento alla solidità finanziaria della proprietà,...

La motivazione dell'esclusione del Milan dall'Europa è del buco di bilancio di 120 milioni nella gestione 2014-2017. Dunque, non c'è stato nessun riferimento alla solidità finanziaria della proprietà, ma bensì l'UEFA ha punito il Milan per il mancato rispetto delle regole del Fair Play Finanziario. Il Milan, era pronto al TAS, a presentare una nuova proprietà maggiormente solida per ribaltare la sentenza. Essendo diverse però le motivazioni della sentenza, il Milan ha scarsissime possibilità di poter cambiare il verdetto. Gli esperti parlano di una possibilità del 10-20% che il Milan possa essere riammesso alle coppe Europee, dunque molto scarsa. La Fiorentina scalda i motori, e si prepara a tornare a giocare in Europa. Adesso sarà importante dare un'accelerata al mercato per farsi trovare pronti al nuovo impegno.

Lorenzo Bigiotti