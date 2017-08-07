Il Milan fa una lista Uefa a 23: c'è posto per Kalinic fino al 17 agosto...

Il Milan ha presentato oggi una lista Uefa incompleta: 23 nomi anziché 25. La lista definitiva, comunque, dovrà essere presentata entro la mezzanotte del 17 di agosto. E' un segnale, inequivocabile, c...

Il Milan ha presentato oggi una lista Uefa incompleta: 23 nomi anziché 25. La lista definitiva, comunque, dovrà essere presentata entro la mezzanotte del 17 di agosto. E' un segnale, inequivocabile, che i rossoneri stanno tenendo posto a due nuovi giocatori: uno di questi potrebbe essere Nikola Kalinic.