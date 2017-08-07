Il Milan fa una lista Uefa a 23: c'è posto per Kalinic fino al 17 agosto...
Il Milan ha presentato oggi una lista Uefa incompleta: 23 nomi anziché 25. La lista definitiva, comunque, dovrà essere presentata entro la mezzanotte del 17 di agosto. E' un segnale, inequivocabile, c...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 22:15
Il Milan ha presentato oggi una lista Uefa incompleta: 23 nomi anziché 25. La lista definitiva, comunque, dovrà essere presentata entro la mezzanotte del 17 di agosto. E' un segnale, inequivocabile, che i rossoneri stanno tenendo posto a due nuovi giocatori: uno di questi potrebbe essere Nikola Kalinic.