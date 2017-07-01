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Milan-Kalinic, adesso ballano soltanto 5 milioni: accordo ad un passo con i rossoneri

Secondo quanto riportato in giornata da TMW, la distanza tra Milan e Fiorentina per Nikola Kalinic si attesta, ormai, sui 5 milioni di euro. Un gap facilmente colmabile con uno sforzo da entrambe le p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 18:05
Milan-Kalinic, adesso ballano soltanto 5 milioni: accordo ad un passo con i rossoneri - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato in giornata da TMW, la distanza tra Milan e Fiorentina per Nikola Kalinic si attesta, ormai, sui 5 milioni di euro. Un gap facilmente colmabile con uno sforzo da entrambe le parti e che avvicina sempre più il croato ai rossoneri.

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