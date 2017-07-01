Milan-Kalinic, adesso ballano soltanto 5 milioni: accordo ad un passo con i rossoneri
Secondo quanto riportato in giornata da TMW, la distanza tra Milan e Fiorentina per Nikola Kalinic si attesta, ormai, sui 5 milioni di euro. Un gap facilmente colmabile con uno sforzo da entrambe le p...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 18:05
Secondo quanto riportato in giornata da TMW, la distanza tra Milan e Fiorentina per Nikola Kalinic si attesta, ormai, sui 5 milioni di euro. Un gap facilmente colmabile con uno sforzo da entrambe le parti e che avvicina sempre più il croato ai rossoneri.