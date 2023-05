Milan imbarazzante in campo ma festeggia la società, incasso record: 10 milioni e 500 mila euro

Commisso l’aveva fatta notare la differenza di incassi tra le big in Champions e la Fiorentina, ed oggi nel derby tra Inter e Milan si è registrato un incasso record. Nella semifinale d’andata di Champions League la società rossonera, squadra che giocava in casa, fa segnare anche il nuovo record di incassi italiano per una gara di Champions League. A San Siro sono presenti 75.532 spettatori per 10.461.705,00€ d’incasso; superati quindi i 9,1 milioni di euro raggiunti nei quarti contro il Tottenham.

