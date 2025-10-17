Milan-Fiorentina: 183 incontri con 43 vittorie viola. L'eroe della scorsa stagione fu De Gea.

La Fiorentina nella propria storia ha incontrato il Milan 183 volte. Il bilancio pende a favore dei rossoneri: 81 vittorie del Diavolo, 49 pareggi e 53 successi per i viola. I gol segnati dalla squadr...

La Fiorentina nella propria storia ha incontrato il Milan 183 volte. Il bilancio pende a favore dei rossoneri: 81 vittorie del Diavolo, 49 pareggi e 53 successi per i viola. I gol segnati dalla squadra di Firenze sono 225, 283 invece sono quelli subiti. Il miglior marcatore dell’incontro è Aldo Boffi autore di 10 reti, seguito da Burini e Shevchenko entrambi fermi a quota 8.

Pioli, che ha vinto l’ultimo scudetto dei diavoli nella stagione 2021/22, ha un bilancio negativo contro la sua ex squadra con 19 incontri disputati, solo 3 successi conquistate, 9 sconfitte e 7 pareggi; i gol fatti sono stati 24 e quelli subiti 37. Gli scontri tra l’allenatore parmense e Allegri sono a panneggio di quest’ultimo con 15 successi, 6 pareggi e solo 2 vittorie del mister gigliato.

L’ultimo confronto tra Milan e Fiorentina, risale allo scorso aprile, è terminato 2-2 mentre al Franchi finì 2-1 per i viola grazie anche alla bella prestazione di De Gea con due rigori parati a Theo Hernandez e Abraham.

Sono tanti i protagonisti del passato che hanno indossato entrambe le maglie. Galli, che ha vestito la maglia gigliata per nove stagioni, passa alla squadra lombarda subito dopo e rimane per quattro.

Hamrin, idolo assoluto del pubblico viola per nove stagioni, con cui ha vinto due Coppe Italia, una Mitropa Cup e una Coppa delle Coppe, per poi essere acquistato dai diavoli, con i quali vinse scudetto e Coppa delle Coppe.

Trapattoni veste per un’intera vita la maglia dei lombardi, per poi diventarne, appena ritirato, subito l’allenatore, vincendo diversi trofei. A Firenze raggiunge la qualificazione in Champions League, ottenuta grazie a un meraviglioso terzo posto.

Il "Divin Codino", Roberto Baggio esordisce in Serie A proprio con il giglio sul petto e nasce un amore indissolubile con la città. Passato poi al Milan, vi ha giocato due stagioni, vincendo lo scudetto nel '95/'96.

Borgonovo è ricordato per la mitica coppia "B2" con Baggio a Firenze e, l’anno successivo, con il diavolo ottiene una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa UEFA.

Rui Costa, uno dei numeri 10 più amati dai tifosi viola, dove vinse anche una Supercoppa Italiana, ma è con i rossoneri che raggiunge traguardi importanti, ottenendo una Champions League, una Supercoppa UEFA, uno scudetto e un'altra Supercoppa Italiana.

Giampaolo Pazzini, ha superato le 100 presenze in viola, giocando anche la Champions League. Col Milan ha segnato nel 2015 il suo centesimo gol in Serie A.

Massimo Ambrosini, simbolo rossonero con 17 stagioni in maglia Milan e un palmarès infinito; ha chiuso la sua lunga carriera proprio con la Fiorentina, nel 2014.

Infine, Jack Bonaventura, protagonista per sei stagioni con i rossoneri e vincitore di una Supercoppa Italiana, ha ritrovato continuità e qualità anche a Firenze, diventando un punto di riferimento nella rosa gigliata.

Due città, due storie, due colori. Ma un solo grande classico: Milan-Fiorentina è molto più di una semplice partita.