Gazzetta, Milan, filtra pessimismo sulla sentenza Uefa: Europa a rischio

Il verdetto della sfida potrebbe già essere segnato: la partita è quella con l’Uefa e il risultato, da quello che filtra, porterebbe allo scenario peggiore e cioè l’esclusione della squadra dalle com...

Il verdetto della sfida potrebbe già essere segnato: la partita è quella con l’Uefa e il risultato, da quello che filtra, porterebbe allo scenario peggiore e cioè l’esclusione della squadra dalle competizioni europee. La strategia difensiva è collocare Mr Li da una parte e disporre il club dall’altra. È la tattica con cui il Milan spera di segnare in contropiede all’Uefa. Non esattamente un gioco di squadra ma quanto necessario per provare a convincere la camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club di Nyon. Una tattica che potrebbe non portare al risultato. Mini rassegna delle puntate precedenti: martedì scorso la Uefa ha detto «no» alla richiesta di settlement agreement da parte del Milan. Niente patteggiamento, ma un rinvio a giudizio: scenario già di per sé inatteso e complesso. Immediatamente dopo la società ha iniziato a studiare le carte e affidato il mandato all’avvocato Cappelli per coordinare il pool di legali incaricati di argomentare la difesa rossonera. Se l’accusa aveva puntato sulle «incertezze sul rifinanziamento del prestito e sul rimborso delle obbligazioni da effettuare entro ottobre 2018», la controparte ritiene di avere un piano preciso e soprattutto valido per smontare ogni addebito. È evidente come l’organo giudicante abbia legato le proprie motivazioni al mistero e alla sfiducia che circondano Li Yonghong. Del presidente rossonero si continua a saper poco: chi gli è vicino sostiene che soffra della circostanza, come David Han Li, il suo volto italiano, ma non a tal punto da far di nuovo sentire la sua voce. Pare sia anche una questione di cultura orientale: mantenersi zen anche di fronte ai rimproveri più feroci.

DIVISIONE — Umore a parte sarà difficile integrare in poco tempo la sua scheda personale e patrimoniale, lo stesso indecifrabile. Secondo il Milan sarà dunque facile dimostrare che, contrariamente a quello che succede per il suo presidente, il club ha conti chiari, trasparenti e di facile accesso: il Milan intenderà ribadire che l’unico interlocutore dell’Uefa deve essere il Milan stesso. La Adjucicatory Chamber, la Camera giudicante, dovrà valutare i bilanci – e le violazioni – del club e non quelle di chi ne è a capo. Così è stato per chi finora si è portato davanti alla commissione: dal Psg all’Inter, a cui non erano richiesti i conti personali e patrimoniali delle rispettive proprietà, anche se immediatamente riconoscibili. Ecco perché, comunque, il piano rossonero potrebbe non convincere l’organo giudicante ed è per questo che oggi filtra pessimismo. Ragionando così, secondo la strategia Milan della separazione, sarebbe ingiusto sanzionare il club per una «colpa» appartenente al suo proprietario. Per l’Uefa invece sono facce della stessa medaglia.

RICORSO — Tornando invece di fronte alla commissione il Milan aggiungerà anche altre nuove tesi che – una volta valutate le motivazioni della bocciatura – potrebbero rivelarsi utili. La scaletta: la società invierà il nuovo e arricchito dossier già a inizio settimana e a breve sarà poi convocata in audizione. Il verdetto sarà poi giudicato, accettato o meno senza che sia certo il ricorso al Tas di Losanna: si dovrà prima verificare che quel tipo di sentenza sia appellabile. Gli ultimi due fronti aperti riguardano la disputa – molto «fair», dicono da Casa Milan – con Fininvest sull’eventuale multa da condividere: l’ex proprietario non è esattamente dello stesso avviso (l’acquirente ha comprato sapendo cosa l’avrebbe atteso) – ma la discussione prosegue. Infine la causa per danno d’immagine: se si farà, sarà in sede civilistica. Ma prima va evitato il rischio – concreto – di Brexit rossonera.

Gazzetta.it