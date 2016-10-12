Il Milan chiama la Fiorentina per Bernardeschi, la società viola come provocazione chiede Niang

La società rossonera vuole il talento numero 10 viola ma la Fiorentina non lo vuole cedere e...

Bernardeschi è l’oggetto dei desideri della dirigenza rossonera per il futuro e il tecnico Montella avrebbe già comunicato alla società la volontà di allenare il fantasista di Carrara, classe ’94. Bernardeschi piace parecchio anche a Inter e Juventus, ma il Milan starebbe provando ad anticipare la concorrenza semmai la Fiorentina dovesse decidere di venderlo, cosa che adesso sembrerebbe assai difficile, anche perché il talento viola non paté intenzionato a lasciare Firenze.

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb, Adriano Galliani avrebbe già chiesto alla Fiorentina informazioni sul conto di Federico Bernardeschi, ma l’operazione si preannuncia davvero complicata: lo stesso club viola, in maniera quasi provocatoria, avrebbe chiesto in cambio il cartellino di M’Baye Niang. Scambio che sarebbe davvero intrigante ma per ora si tratta solo di voci: il contratto di Bernardeschi con la Fiorentina scade a giugno 2019 e il Milan ci proverà ancora.