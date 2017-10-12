Milan Badelj: "A tifosi chiediamo pazienza purtroppo. Il mio rinnovo? Vedremo...."
Milan Badelj invita tutti i giocatori a dare di più per la Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2017 15:52
Milan Badelj ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive per il sito internet Sportal:
"Ai tifosi purtroppo dobbiamo chiedere pazienza. Sia chi è arrivato di nuovo e sia chi è qui dalla passata stagione ha il dovere di dare qualcosa in più per questa Fiorentina".
E sul rinnovo non si sbilancia: "Non è questo il momento giusto per parlarne, ci penserò e vedremo.....".