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Milan Badelj: "A tifosi chiediamo pazienza purtroppo. Il mio rinnovo? Vedremo...."

Milan Badelj invita tutti i giocatori a dare di più per la Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2017 15:52
Milan Badelj: "A tifosi chiediamo pazienza purtroppo. Il mio rinnovo? Vedremo...." - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Milan Badelj ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive per il sito internet Sportal:

"Ai tifosi purtroppo dobbiamo chiedere pazienza. Sia chi è arrivato di nuovo e sia chi è qui dalla passata stagione ha il dovere di dare qualcosa in più per questa Fiorentina".

E sul rinnovo non si sbilancia: "Non è questo il momento giusto per parlarne, ci penserò e vedremo.....".

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