Migliori giovani del mondo, Federico Chiesa al quinto posto. Orgoglio non solo per la Fiorentina ma per l'Italia

Orgoglio italiano, orgoglio di un calcio sempre al centro delle critiche e che si vuole rialzare a tutti i costi. Magari, proprio puntando su di loro: i giovani. Nei giorni scorsi, FourFourTwo ha crea...

Orgoglio italiano, orgoglio di un calcio sempre al centro delle critiche e che si vuole rialzare a tutti i costi. Magari, proprio puntando su di loro: i giovani. Nei giorni scorsi, FourFourTwo ha creato una lista con i 100 ragazzi (teenagers, per essere precisi) più promettenti del mondo del pallone. E, nella top 10 finale, c’è spazio per ben tre italiani. Certamente, facendo la selezione - iniziata il 23 ottobre scorso, dunque l’età dei ragazzi è aggiornata ad allora - dei migliori calciatori non ancora ventenni, non si ha grande libertà di scelta, dal momento che i fuoriclasse così precoci sono piuttosto rari. Eppure, leggendo cosa n’è venuto fuori, ci si può solo rasserenare: per qualche anno ancora, con questi ragazzi in campo, ne vedremo delle belle.

Vi proponiamo, di seguito, i migliori dieci, in ordine "crescente".

10. MANUEL LOCATELLI.

Il classe ’98 del Milan, dopo un avvio super con i rossoneri - coronato da un pesantissimo gol contro la Juventus - non si sta confermando ai livelli della passata stagione: solo una presenza da titolare in questa Serie A. Tuttavia, la classe del ragazzo non si discute. Il tempo è dalla sua, avrà modo di dimostrare il suo valore.

9. TRENT ALEXANDER-ARNOLD

Anche lui classe ’98, terzino destro del Liverpool e dell’Inghilterra under 21. Ha esordito con i Reds lo scorso anno, ma è in questa stagione che si sta mettendo in mostra: gol su calcio di punizione contro l’Hoffeneim nei play-off di Champions League, un altro nella goleada rifilata al Maribor lo scorso 17 Ottobre nei gironi. Da tenere sotto controllo.

8. MATTHIJS DE LIGT

Difensore centrale, classe ’99, già nel giro della nazionale maggiore dei Paesi Bassi. Diciotto anni e centonovantacentimetri al servizio dell’Ajax che, molto probabilmente, si potrà godere il suo gioiellino ancora per poco: in Spagna si parla di un forte interesse del Barcellona, che vorrebbe acquistarlo già nel corso della prossima sessione di mercato.

LUIZ

Nel calciomercato degli sceicchi, il suo cartellino è costato - relativamente - poco: 12 i milioni sborsati in estate dal Manchester City per strappare al Vasco da Gama il centrocampista nato nel 1998. Dopo aver incantato Guardiola ed aver firmato un contratto fino al 2022 con i Citizens, ora è in prestito al Girona

6. KAI HAVERTZ

Diciotto anni compiuti lo scorso 11 giugno, stellina del Bayer Leverkusen già da tempo entrata nella storia del club: nel 2016 è diventato il calciatore più giovane ad esordire con la maglia del Bayer In Bundesliga ed in Champions. Gioca sulla trequarti, ne sentiremo parlare.

5. FEDERICO CHIESA

Fosse nato due giorni in anticipo, non figurerebbe in questa classifica: l’esterno della Fiorentina ha compiuto 20 anni lo scorso 25 ottobre, due giorni dopo l’inizio della selezione dei migliori giovani talenti. In ogni caso, da ormai un anno e mezzo Federico corre e segna con la maglia della Viola. Figlio d’arte, e che arte…

4. CHRISTIAN PULISIC

Il primo degli esclusi dal podio è il centrocampista del Borussia Dortmund, duttile fantasista che, sulla trequarti, gioca un po' dappertutto: a destra, a sinistra o al centro, per lui è indifferente. Statunitense di origini croate, ha già segnato 9 reti in 20 presenze con la maglia degli USA: niente male per un 19enne

RASHFORD

Anche, lui, come Chiesa, classe 1997 “graziato” dal giorno di nascita: ha compiuto 20 anni lo scorso 31 ottobre. Eppure, così giovane, si fa spazio nello United di Lukaku, Ibra e Martial. Come? A suon di gol: 7 reti in 18 presenze in questo stagione. La sua favola è cominciata circa due anni fa, nel febbraio 2016, quando, nel pre-partita dei trentaduesimi di Europa League contro il Midtjylland, Martial si fa male. A sostituirlo è proprio Marcus, che segna una doppietta all’esordio dal primo minuto con la maglia dei Red Devils.

2. KYLIAN MBAPPE’

Classe ’98, valore di 180 milioni di euro, ovvero la cifra che il Paris Saint-Germain sborserà a giugno per riscattarlo dal Monaco. Corre, segna e, con il pallone tra i piedi, fa un po' quello che vuole. E’ nel giro della nazionale francese e, al Psg, gli è assicurato un posto da titolare nel tridente con Cavani e Neymar. Per lui, parlano già i numeri.

1. GIANLUIGI DONNARUMMA

Il primo posto è... azzurro. Il portiere classe ’99, da ormai due anni, difende la porta del Milan, e, nelle gerarchie della Nazionale, è secondo soltanto ad un certo Gigi Buffon. Il suo cartellino è “protetto” da una clausola da 100 milioni di euro (50 in caso di mancata qualificazione del Milan alle coppe europee), nelle sue parate risiedono le speranze per il futuro dei rossoneri e della nazionale italiana.