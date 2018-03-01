Di Michele: "Simeone è inesperto e spreca tante occasioni. Thereau? Ha grande qualità"

David Di Michele è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "I giocatori che ha Oddo sono adatti a giocare bene a calcio, la squadra ha avuto diversi infortuni ma è solida".Prosegue sui viola: "Per la...

David Di Michele è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "I giocatori che ha Oddo sono adatti a giocare bene a calcio, la squadra ha avuto diversi infortuni ma è solida".

Prosegue sui viola: "Per la Fiorentina non era facile vincere contro il Chievo, ha dimostrato maturità. Sia ai viola che ai bianconeri mancano i gol degli attaccanti ma sono sicuro che domenica si sbloccheranno".

E su Simeone: "Simeone è inesperto e spreca tante energie per aiutare la squadra e perde lucidità sotto porta".

Spende alcune parole anche per un ex compagno di squadra: "Con Thereau invece ho giocato e ha grande qualità. Gli infortuni ne hanno un po’ condizionato la carriera ma anche il rendimento della squadra ha influito".