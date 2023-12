“Mi tengo stretto Italiano, ha tirato fuori il sangue dalle rape. Critiche eccessive nei suoi confronti”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Giampaolo Marchini, ha così parlato di Vincenzo Italiano: “Italiano è un ottimo allenatore, ha tirato fuori il sangue dalla rape. Deve migliorare, certo, ma questo lo sa anche lui. In alcune situazioni le critiche nei suoi confronti sono eccessive. In altre piazze ci sono situazioni peggiori, me lo tengo stretto”.

Poi ha proseguito parlando della sfida contro il Verona: “Mi preoccupa il fatto che riesce a mettere in difficoltà squadra più blasonate. Se la Fiorentina vincesse, si dirà che ha fatto il suo. Una gara come quella di domani ha un peso specifico, un po’ mi preoccupa. Il Verona è capace di fare risultati contro qualsiasi squadra. La Fiorentina dovrà avere lo stesso atteggiamento che ha avuto contro la Salernitana”.

Infine: “Nzola o Beltran? Sono in difficoltà. L’argentino ha fatto un passo indietro, il primo è croce e delizia. E’ un giocatore diverso rispetto all’inizio di stagione, è più in palla, ma commette degli errori dei quali non ci capacitiamo. Potrebbe essere davvero la partita dell’ex Spezia”.