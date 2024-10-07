Messi-Suarez-Neymar? No, Bove-Kean-Gudmundsson. L'islandese posta sui social l'esultanza contro il Milan

Dopo Moise Kean, arriva la risposta social anche di Albert Gudmundsson. Dopo aver esultato insieme al gol che ha deciso la gara contro il Milan, il fantasista islandese ha postato una foto sui social...

Dopo Moise Kean, arriva la risposta social anche di Albert Gudmundsson. Dopo aver esultato insieme al gol che ha deciso la gara contro il Milan, il fantasista islandese ha postato una foto sui social con l'esultanza di uno dei tridenti più forti del palcoscenico mondiale degli ultimi anni, ovvero quello composto da Messi-Suarez-Neymar. Dunque, umore altissimo nello spogliatoio viola dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan. E l'entusiasmo spopola anche sui social.

FIORENTINA E IL RINNOVO DI DE GEA

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-gode-di-unopzione-unilaterale-per-rinnovare-de-gea-a-2-milioni-per-un-anno/271355/