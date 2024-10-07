Labaro Viola

Messi-Suarez-Neymar? No, Bove-Kean-Gudmundsson. L'islandese posta sui social l'esultanza contro il Milan

Dopo Moise Kean, arriva la risposta social anche di Albert Gudmundsson. Dopo aver esultato insieme al gol che ha deciso la gara contro il Milan, il fantasista islandese ha postato una foto sui social...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2024 15:15
Messi-Suarez-Neymar? No, Bove-Kean-Gudmundsson. L'islandese posta sui social l'esultanza contro il Milan -
Social
Condividi

Dopo Moise Kean, arriva la risposta social anche di Albert Gudmundsson. Dopo aver esultato insieme al gol che ha deciso la gara contro il Milan, il fantasista islandese ha postato una foto sui social con l'esultanza di uno dei tridenti più forti del palcoscenico mondiale degli ultimi anni, ovvero quello composto da Messi-Suarez-Neymar. Dunque, umore altissimo nello spogliatoio viola dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan. E l'entusiasmo spopola anche sui social.

FIORENTINA E IL RINNOVO DI DE GEA

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-gode-di-unopzione-unilaterale-per-rinnovare-de-gea-a-2-milioni-per-un-anno/271355/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok