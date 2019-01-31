Messaggero, sette gol di vergogna per la Roma, i giallorossi affondano a Firenze
"Roma, sette gol di vergogna", titola Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Coppa Italia, giallorossi travolti dalla Fiorentina, che va in semifinale. Di Francesco e la squadra sbagliano tutto. Chi...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 09:56
"Roma, sette gol di vergogna", titola Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Coppa Italia, giallorossi travolti dalla Fiorentina, che va in semifinale. Di Francesco e la squadra sbagliano tutto. Chiesa realizza una tripletta, Dzeko viene espulso e la squadra romanista affonda.