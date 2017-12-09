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Il Messaggero: Roma, se parte Gonalons il primo obiettivo per il centrocampo è Badelj

L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto della situazione per quanto riguarda il caso Badelj. Il centrocampista non sembra intenzionato a rinnovare il contratto che lo lega alla Fiorentina e pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 12:12
Il Messaggero: Roma, se parte Gonalons il primo obiettivo per il centrocampo è Badelj - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto della situazione per quanto riguarda il caso Badelj. Il centrocampista non sembra intenzionato a rinnovare il contratto che lo lega alla Fiorentina e per questa ragione sono già molti i club che si sono già fatti avanti. Infatti, stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano, pare che la Roma abbia messo gli occhi sul croato. Il giocatore attualmente sotto contratto con i viola è il primo obiettivo della Roma, che lo ha già indicato come il sostituto ideale di Gonalons (l'ex Lione che fin qui non ha convinto e che potrebbe essere ceduto già nel corso della prossima sessione di mercato).

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