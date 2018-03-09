Il Messaggero: commovente addio ad Astori, in migliaia a Firenze

"Commovente addio ad Astori, in migliaia a Firenze". Titola così l’edizione odierna del Il Messaggero, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce...

"Commovente addio ad Astori, in migliaia a Firenze". Titola così l’edizione odierna del Il Messaggero, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l’ultimo saluto a Davide Astori. Attimi di emozione e commozione, specialmente all’arrivo del feretro e quando hanno preso la parola il fratello e Milan Badelj.