Mercato Fiorentina, gli obiettivi: un centrocampista, un esterno, un difensore e un vice Kean

Fiorentina attiva anche nel mercato in uscita

Servirà anche il mercato. Gli obiettivi, da questo punto di vista, ormai sono abbastanza chiari: prima di tutto un centrocampista (Frendrup resta il sogno ma il Genoa fa muro), un attaccante esterno, un difensore e, se si creassero condizioni favorevoli, un vice Kean. E se Man (Parma) è l'ipotesi più concreta qualora andasse a vuoto l'assalto a Luiz Henrique, per il centrale in pole c'è sempre Pablo Mari, col Monza che in cambio potrebbe avere uno tra Moreno e addirittura Valentini.

Per dare una mano a Palladino poi, oltre che per far cassa, la Fiorentina è attiva anche per cedere gli scontenti. Per Kouame resiste l'ipotesi scambio con Sanabria (Torino), Ikonè ha respinto l'offerta dei Chicago Fire, ma anche Richardson potrebbe finire sul mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-contatti-in-corso-tra-fiorentina-e-parma-kayode-e-man-al-centro-delle-discussioni/284841/#google_vignette