“Mercato di qualità e piazza entusiasta, resta un solo grande punto interrogativo, Grosso"

Il direttore di TMW Radio promuove il mercato viola ma mette sotto osservazione il nuovo tecnico: su di lui aumentano pressioni e responsabilità

Il mercato della Fiorentina ha acceso l’entusiasmo della piazza e, secondo Marco Piccari, ha consegnato a Fabio Grosso una rosa di grande qualità. Il direttore di TMW Radio ha analizzato la situazione viola nel suo editoriale, soffermandosi soprattutto sulle aspettative legate alla nuova stagione.

Sul mercato

"La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato: si è visto quanto entusiasmo ha portato alla piazza l'arrivo di Mastantuono, un giocatore di qualità. Sicuramente è una squadra con i piedi buoni, però io sono sincero: per me il punto interrogativo è solo uno, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni e responsabilità ed è anche giusto che sia cosi".

Il dubbio sull'allenatore

"È una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso: bisogna capire se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step in più. Perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato. Eppure, paradossalmente, se tu mi chiedi in questo momento qual è l'incognita maggiore nella Fiorentina, io ti dico quella dell'allenatore. Poi, per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti. Però ai nastri di partenza io ho questo dubbio".