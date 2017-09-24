Labaro Viola

Meraviglia di Chiesa al 13', Fiorentina in vantaggio al Franchi

Passa in vantaggio dopo 13' minuti la Fiorentina di Pioli. Lancio dalla difesa per Chiesa che toglie la palla dai piedi del difensore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 20:52
Meraviglia di Chiesa al 13', Fiorentina in vantaggio al Franchi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
News
Fiorentina
Chiesa
Condividi

Passa in vantaggio dopo 13' minuti la Fiorentina di Pioli. Lancio dalla difesa per Chiesa che toglie la palla dai piedi del difensore e di prima scarica in rete con un bolide.

Pochi minuti prima è stata l'Atalanta a rendersi pericolosa con l'ex della partita Jasmin Kurtic.

È 1-0 al Franchi di Firenze

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok