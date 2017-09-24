Meraviglia di Chiesa al 13', Fiorentina in vantaggio al Franchi
Passa in vantaggio dopo 13' minuti la Fiorentina di Pioli. Lancio dalla difesa per Chiesa che toglie la palla dai piedi del difensore
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 20:52
Passa in vantaggio dopo 13' minuti la Fiorentina di Pioli. Lancio dalla difesa per Chiesa che toglie la palla dai piedi del difensore e di prima scarica in rete con un bolide.
Pochi minuti prima è stata l'Atalanta a rendersi pericolosa con l'ex della partita Jasmin Kurtic.
È 1-0 al Franchi di Firenze