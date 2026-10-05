Mencucci: "Tiago Gabriel è uno dei migliori in Italia, con lui la Fiorentina migliorerebbe"

L'ex dirigente viola ha parlato del centrale portoghese del Lecce

L'ex dirigente della Fiorentina e già amministratore delegato del Lecce Sandro Mencucci ha commentato ai microfoni di Radio Bruno la voce di mercato relativa al gradimento del club viola per Tiago Gabriel, promettente centrale difensivo della squadra salentina.

Le considerazioni su Tiago Gabriel

«Tiago era un profilo senza troppe pretese all'inizio, ma dal suo arrivo a Lecce ha compiuto un salto di qualità notevole. Ha dei tempi d'inserimento e uno stacco di testa capaci di fare sempre la differenza, senza contare la sua confidenza con il gol. Ormai si attesta tra i centrali più solidi e completi del nostro campionato: per il reparto difensivo della Fiorentina rappresenterebbe un innesto di assoluto valore».

Il punto su Pongračić

«Credo sia rimasto condizionato dal momento complicato attraversato dalla Fiorentina. Essendo un ragazzo emotivo, ha probabilmente assorbito e risentito di tutte le pressioni dell'ambiente viola. Durante l'esperienza a Lecce offriva prestazioni di altissimo livello; la sua resa a Firenze mi ha sorpreso in negativo, mi sarei aspettato un impatto ben diverso da parte sua. Sfortunatamente ha incappato in troppi passaggi a vuoto e cali di concentrazione».