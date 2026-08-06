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Mencucci: "Mi dimetto da amministratore delegato del Lecce, ringrazio la famiglia Sticchi Damiani"

L'ex dirigente viola ha lasciato il ruolo a Lecce

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2026 14:07
Mencucci: "Mi dimetto da amministratore delegato del Lecce, ringrazio la famiglia Sticchi Damiani" -
Mencucci
Lecce
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Dopo l'addio di Pantaleo Corvino, che ha chiuso la sua esperienza da direttore sportivo del Lecce all'inizio dell'estate, un altro ex dirigente della Fiorentina si allontana dal club salentino. A sorpresa, Sandro Mencucci ha infatti rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato dei pugliesi per motivi non ancora noti, affidando a una nota il suo saluto all'ambiente: «Nella giornata odierna ho formalizzato la rinuncia al mio ruolo di Amministratore Delegato dell'U.S. Lecce. Sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la compagine societaria, e in particolare al Presidente Saverio Sticchi Damiani, con il quale si è consolidato, a partire dal maggio 2022, un legame basato su profonda stima e stretta sinergia. Fianco a fianco con ogni componente del club e sostenuti da un pubblico straordinario, abbiamo conquistato traguardi memorabili in questi anni; auguro con tutto il cuore alla società di proseguire su questa strada e regalare altre grandi soddisfazioni ai propri tifosi».

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