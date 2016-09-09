Menarini nei guai per truffa allo stato, nello scorso inverno volevano comprare la Fiorentina

Truffa allo stato e dieci anni di reclusione, la famiglia Aleotti nei guai. Mesi fa rumors sull'acquizione della Fiorentina

La Famiglia Aleotti proprietaria della nota azienda farmaceutica "Menarini" finisce nei guai. Nello scorso inverno questa famosa famiglia fiorentina era stata accostata alla Fiorentina, per via dell'interesse per l'acquisizione della società di calcio viola. Questo è quello che scrive la Repubblica sulla truffa Menarini allo stato:

Condannati i vertici della casa farmaceutica Menarini. La presidente Lucia Aleotti condannata a 10 anni e mezzo per riciclaggio da frode fiscale, 7 anni e mezzo al fratello, Giovanni Aleotti, vipresidente, per gli stessi reati. Lucia Aleotti è stata condannata anche per corruzione. Ordinata la confisca per un miliardo di euro nei conti all'estero della famiglia. La più grande casa farmaceutica italiana, la Menarini di Firenze, sarebbe diventata tale perpetrando per quasi trent'anni, dal 1984 al 2010, una colossale truffa ai danni del sistema sanitario nazionale.

Usando società estere fittizie per l'acquisto dei principi attivi dei farmaci, ne avrebbe aumentato il prezzo finale grazie a una serie di false fatturazioni. Lo Stato, rimborsando medicinali con prezzi gonfiati, ci avrebbe rimesso 860 milioni di euro. La famiglia Aleotti, proprietaria della Menarini, ci avrebbe guadagnato oltre mezzo miliardo di euro: quei soldi sarebbero stati riciclati all’estero insieme con altri proventi illeciti accumulati grazie alla corruzione e a numerosi reati di frode fiscale, per un totale di circa 1.2 miliardi di euro.