Memorial Galli, premi a Ancelotti e Chiesa. Le date..
Al Memorial Galli saranno tanti i premiati. Tra i nomi illustri, spunta quello di Federico Chiesa...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2017 17:46
Lunedì prossimo al Fashion Foodballer si terrà la presentazione della sedicesima edizione del Memorial Galli, memorial organizzato da Giovanni per ricordare il figlio Niccoló morto in un incidente stradale. Sarà premiato, tra gli altri, il baby viola Federico Chiesa che per l'occasione si ritroverà in compagnia di grandi ex campioni del calibro di Ancelotti e Rumenigge. Altri ospiti parteciperanno al torneo in svolgimento ai Cerreti il 26/27/28 di maggio.