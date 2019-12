Il celebre giornalista Franco Melli (lo ricordiamo come ospite fisso del Processo del Lunedì di Aldo Biscardi), oggi opinionista dell’emittente romana “Radio Radio”, è intervenuto su Fiorentina-Roma che si giocherà venerdì sera:

“La Roma dovrà fare una grande partita se vorrà portare via i tre punti da Firenze… e non fare come ha fatto con la Spal. E’ favorita, anche se i viola hanno preso tante vitamine psicologiche dal pareggio con l’Inter, sarà una squadra motivata e migliore rispetto alle ultime uscite”