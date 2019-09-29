Melissa sponsorizza Boateng: "Spero che trovi un po' di spazio. Stasera tifo al 50%..."
Intervenuta a margine dell'evento Corri la vita, la compagna di Kevin Prince Boateng Melissa Satta ha parlato della gara di questa sera contro il Milan. "Spero che possa trovare un po' di spazio, anch...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 16:22
Intervenuta a margine dell'evento Corri la vita, la compagna di Kevin Prince Boateng Melissa Satta ha parlato della gara di questa sera contro il Milan. "Spero che possa trovare un po' di spazio, anche perché a Firenze ci stiamo trovando bene, è una città accogliente. La gara contro il Milan? Tiferò al 50% per i rossoneri e l'altra metà per la viola".