Maxischermi al Franchi per la finale, questa volta sì. Sarà gratis o a pagamento il biglietto?

Per la finale di Conference League, il Franchi potrebbe essere costellato di maxi schermi, stadio aperto per i tifosi che non andranno a Praga. Una settimana fa gli steward sono stati avvisati. I contatti tra la Fiorentina ed il Comune vanno avanti, da capire, se per accedere all’impianto occorrerà pagare un biglietto per rientrare almeno in parte nelle spese o no. Lo scrive il Corriere dello Sport.

