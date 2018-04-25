Maxi esodo napoletano, ci saranno 10 mila partenopei. Curva Ferrovia settore ospiti?
Per la partita di domenica alle ore 18 ci sarà un maxi-esodo da Napoli, sono attesi quasi 10 mila napoletani. In poche ore terminato il settore ospiti del Franchi che, domenica invaderanno Firenze. Do...
A cura di Redazione Labaroviola
25 aprile 2018 11:44
Per la partita di domenica alle ore 18 ci sarà un maxi-esodo da Napoli, sono attesi quasi 10 mila napoletani. In poche ore terminato il settore ospiti del Franchi che, domenica invaderanno Firenze. Domani comincerà la vendita dei biglietti per i non residenti in Campania e non è esclusa neppure l’ipotesi di far sistemare gli ospiti nell’intera Curva Ferrovia. Cosi riporta questa mattina La Repubblica.