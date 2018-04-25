Maxi esodo napoletano, ci saranno 10 mila partenopei. Curva Ferrovia settore ospiti?

Per la partita di domenica alle ore 18 ci sarà un maxi-esodo da Napoli, sono attesi quasi 10 mila napoletani. In poche ore terminato il settore ospiti del Franchi che, domenica invaderanno Firenze. Do...

Per la partita di domenica alle ore 18 ci sarà un maxi-esodo da Napoli, sono attesi quasi 10 mila napoletani. In poche ore terminato il settore ospiti del Franchi che, domenica invaderanno Firenze. Domani comincerà la vendita dei biglietti per i non residenti in Campania e non è esclusa neppure l’ipotesi di far sistemare gli ospiti nell’intera Curva Ferrovia. Cosi riporta questa mattina La Repubblica.