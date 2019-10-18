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Maurizio Sarri: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile"

Il ct della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato dell'attaccante croato Pjaca: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile, si è allenato pochissimo".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 22:39
Maurizio Sarri: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il ct della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato dell'attaccante croato Pjaca: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile, si è allenato pochissimo".

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