Maurizio Sarri: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile"
Il ct della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato dell'attaccante croato Pjaca: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile, si è allenato pochissimo".
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 22:39
Il ct della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato dell'attaccante croato Pjaca: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile, si è allenato pochissimo".