Maurizio Sarri: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile"

Il ct della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato dell'attaccante croato Pjaca: "Pjaca ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile, si è allenato pochissimo".

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2019 22:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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