Il Mattino, il Benevento vuole ancora Venuti in prestito ma il giovane viola tornerà a Firenze

Il giovane terzino destro tornerà quasi sicuramente alla Fiorentina. Anche se da Benevento reclamano per avere ancora il calciatore in prestito

Secondo quanto riportato dal quotidiano campano Il Mattino, il Benevento vorrebbe avere con sé ancora per un anno in prestito il giovane viola Lorenzo Venuti. Il club campano offre la possibilità di giocare titolare in serie A e il giocatore vorrebbe sfruttare per un anno questa possibilità.

La Fiorentina invece, vorrebbe riportare a Firenze il terzino e farlo valutare nel ritiro di Moena dal nuovo allenatore Stefano Pioli. Da segnalare anche il fatto che i rapporti tra i due club non sono più idilliaci, dato il prestito di Bagadur al Benevento non andato benissimo, infatti il calciatore non ha mai giocato.