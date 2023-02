Matias Fernandez dice basta, appende le scarpette al chiodo. Il cileno si ritira dal calcio professionistico a 36 anni, come annunciato da lui stesso sulle sue pagine social. In carriera ha giocato in Serie A con la Fiorentina dal 2012 al 2016 collezionando 131 presenze, 7 gol e 28 assist.