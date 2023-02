Falcone incredulo: “Siamo a pari punti con la Fiorentina. A inizio stagione non ci avremmo creduto”

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone ha così parlato della posizione attuale in classifica della squadra salentina, a pari punti con la Fiorentina: “Si è riaperta la lotta salvezza? Sì, noi siamo ora a metà classifica a pari punti con la Fiorentina, se ce l’avessero detto a inizio stagione non ci avremmo creduto. Ci sarà da lottare fino alla fine, di certo non ci salveremo con 5 giornate d’anticipo”.