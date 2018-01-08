Materazzi rivela: "Chiesa all'Inter si può fare, i contatti ci sono già stati"

Il noto agente Matteo Materazzi, raggiunto dai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa: "Chiesa all'Inter? Ci credo tanto. Ai nerazzurri piace molto il ragazzo e i...

Il noto agente Matteo Materazzi, raggiunto dai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa: "Chiesa all'Inter? Ci credo tanto. Ai nerazzurri piace molto il ragazzo e il contatto c’è stato. Può spostare gli equilibri, l’Inter investe su giovani interessanti e potrebbe fare questa operazione".

Prosegue su un'altra alternativa: "Un’altra pretendente al giocatore potrebbe essere la Juve, ma credo che la Fiorentina tenda a sistemare il ragazzo verso i nerazzurri".