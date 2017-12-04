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Mastria: "La Fiorentina è più affidabile del Milan nella corsa all'Europa League"

Federico Mastria, noto giornalista di Premium Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Stop &amp; Gol, in onda su Radio Fiesole: "Contro il Sassuolo la Fiorentina ha vinto da grande squadra"....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 20:23
Mastria: "La Fiorentina è più affidabile del Milan nella corsa all'Europa League" -
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Federico Mastria, noto giornalista di Premium Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Stop & Gol, in onda su Radio Fiesole: "Contro il Sassuolo la Fiorentina ha vinto da grande squadra".

Prosegue su Babacar: "Babacar? Lo stimo, mi piacerebbe vederlo di più in campo, anche in alternanza con Simeone".

E conclude con un pensiero personale: "La corsa all’Europa League? Secondo me la Fiorentina è più affidabile del Milan".

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