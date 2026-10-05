Mastantuono: "Messi è la nostra ispirazione, ha migliorato tutto il popolo argentino e lo ringraziamo"

Il talento viola ha parlato dell'addio di Lionel Messi

Nel nuovo spot celebrativo realizzato da Adidas per rendere omaggio alla leggenda di Lionel Messi e al suo percorso con la maglia dell'Argentina, non sono mancati i momenti di profonda commozione e devozione sportiva. Tra i testimoni di questo legame generazionale spicca il talento argentino Franco Mastantuono, che ha raccontato il primo impatto emotivo avuto nell'incontrare il suo idolo di sempre.

L'impatto con la "Pulce": il racconto di Mastantuono Per i giovani calciatori cresciuti con il mito del numero 10, il primo raduno con la Selección rappresenta la realizzazione di un sogno, ma soprattutto l'emozione di condividere lo spogliatoio con un'icona globale.

«La prima volta che arrivai in Nazionale pensavo al momento in cui avrei incontrato Messi, perché è sempre stato la mia ispirazione», ha confidato Mastantuono. «Quel momento fu speciale. Averlo così vicino… è come un magnete. Vuoi guardarlo per vedere cosa fa e provare a imparare da lui, perché ha una mente superiore alla nostra».

Un'ammirazione sincera che affonda le radici nell'infanzia, fatta di tifo genuino e messaggi inviati sui social network da semplice tifoso: «Da piccolo gli mandavo sempre messaggi su Instagram per ringraziarlo e per fargli sapere che tutti gli argentini erano con lui. Forse non li ha mai letti, ma ero contento di scrivergli e dimostrargli l'amore che noi proviamo per lui».

L'eredità di un leader e l'esempio per un intero Paese Oltre alla classe pura mostrata sul campo, il contributo di Messi alla Nazionale e al popolo argentino risiede nella capacità di essere stato una guida nei momenti più complessi della storia recente della Albiceleste.

«Credo ci abbia migliorato tutti», ha proseguito Mastantuono. «Ci ha dato l'energia per competere per qualcosa di più grande, di non mollare, di farci capire chi eravamo anche davanti alle cose difficili. Il messaggio che ha dato a tutti gli argentini con le cose che ha fatto, anche incoscientemente, è grandissimo».

Le parole di Mastantuono sintetizzano perfettamente l'eredità spirituale lasciata da Messi: un punto di riferimento che va oltre i successi sul terreno di gioco, capace di plasmare la mentalità e le ambizioni delle future generazioni del calcio argentino.