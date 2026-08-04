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Mastantuono ha tolto dalla propria biografia di Instagram la scritta Real Madrid. Altro indizio viola

Nelle ultime ore Franco Mastantuono ha tolto dal proprio profilo Instagram la scritta Real Madrid

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 23:58
Mastantuono ha tolto dalla propria biografia di Instagram la scritta Real Madrid. Altro indizio viola -
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Se da un fronte la Fiorentina continua a lavorare con il Real Madrid per limare gli ultimi dettagli che portano a Mastantuono. Dall'altra parte, il giocatore ha tolto dai propri profili social la scritta Real Madrid, un indizio che non passa in osservato.

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