Mastantuono da impazzire, ne fa tre! Anche Pellegrino in gol. La Fiorentina vince 4-2 al Penzo

La Fiorentina la ribalta! I gol viola parlano argentino. Buona la prima di Vanoli

Quarta giornata di Serie A per la Fiorentina, che oggi, alle ore 20.45, al Penzo è ospite del Venezia. I viola sono alla ricerca della prima vittoria stagionale per dimenticare il brutto avvio con i tre ko consecutivi. Inizia ufficialmente dunque il Vanoli-Bis sulla panchina viola.

PRIMO TEMPO- Il primo squillo è della Fiorentina, Atta al 2’ fa una buona giocata e mette dentro per Mastantuono che da posizione defilata prova la conclusione. Al 5’ ottima palla in profondità di Fagioli per Beto che controlla male il pallone con il mancino, sprecata una buona chance. All’8’ Venezia pericoloso con la girata di testa di Yeboah. Al 10’ grande giocata di Mastantuono che passa davanti a due calciatori, salva tutto Moreno. Al 12’ Njie prolunga per Beto che calcia, fa buona guardia il portiere del Venezia. Al 16’ Ndour calcia ma trova l’esterno della rete. Al 18’ Beto prova la rovesciata in area di rigore ma liscia il pallone. Al 19’ Mastantuono mette Jimenez davanti al portiere, calcia ma non trova la porta. Al 22’ il Venezia mette la testa avanti. Ndour lascia lì il pallone, riparte il Venezia con Busio che allarga per Adams che segna l’1-0 per i lagunari, De Gea fermo. Al 27’ Njie calcia, Stankovic fa buona guardia esce e chiude lo specchio. La Fiorentina pareggia al 29’! Mastantuono calcia dalla distanza e trafigge Stankovic, 1-1 al Penzo. Primo gol in maglia viola per l’argentino. Sbaglia il Venezia al 30’, la Fiorentina ne approfitta e trova il 2-0. Mastantuono con il suo sinistro calcia, palo-gol e doppietta per il 30 viola. Al 34’ Mastantuono per Njie che calcia trovando l’esterno della porta. Al 42’ De Gea lancia in profondità Njie che calcia, Stankovic chiude lo specchio. Al 44’ dentro Helgason, fuori Busio costretto a lasciare il campo per infortunio. Finisce 1-2 il primo tempo di Venezia-Fiorentina.

SECONDO TEMPO- Al 51’ Beto prova a calciare con il sinistro, conclusione murata. Al 52’ Mastantuono per Fagioli, conclusione deviata, fa buona guardia Stankovic. Al 56’ Jimenez mette dentro una palla forte, Njie e Beto si ostacolano. Al 56’ buona conclusione di Sagrado, palla che si spegne sul fondo. Al 59’ chance per il Venezia sui piedi di Yeboah, conclusione alta. Al 60’ dentro Pellegrino, fuori Beto. Fuori anche Atta, dentro Gnonto. Al 64’ ci prova dalla distanza Kike Perez. Al 66’ Fagioli lancia Pellegrino che trafigge Stankovic, 3-1 Fiorentina al Penzo. Al 69’ fuori Sagrado e Moreno, dentro Correia e Juan Jesus. Al 70’ accelerazione di Njie, Mastantuono calcia; tiro ribattuto. Al 72’ giallo per Njie. Giallo per Sohm al 73’. Al 76’ gran botta di Helgason dalla distanza, De Gea si allunga e respinge la conclusione. Al 77’ Dragusin chiude su Adams. All’80’ fuori Yeboah dentro Fernandez, fuori Sohm dentro Lauberbach. Nei viola fuori Njie dentro Gonçalves. All’82’ Pellegrino si allunga troppo la palla e calcia, chiude in corner Stankovic. All’84’ la Fiorentina cala il poker! Ndour per Mastantuono, rimpallo e gol dell’argentino! Tripletta per il numero 30. All’86’ Heinaut trova la rete, 2-4 al Penzo. All’89’ fuori Ranieri e Mastantuono, dentro Pongracic e Brescianini.