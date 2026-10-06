"Mastantuono a livello individuale è un giocatore da Real. E' uno come Bellingham e Vinicius"

L’agente FIFA Filippo Colasanto analizza il talento argentino e il suo impatto alla Fiorentina: grandi aspettative anche in Serie A

Franco Mastantuono si prepara a vivere una delle serate più suggestive della sua giovane carriera, mentre in Argentina l’attenzione è tutta concentrata sull’ultima partita di Lionel Messi con la nazionale. Un appuntamento che, secondo Filippo Colasanto, agente FIFA ed esperto di calcio argentino, rappresenta anche un altro momento importante per il giovane talento. Queste le sue parole rilasciate a Radio Bruno Toscana:

“Questa notte si collegherà il mondo per questa esibizione. Mastantuono è un ragazzo abituato alla pressione e a stare al centro dell’attenzione. Si ritrova a 19 anni nel luna park più bello del mondo. Viene dal River, poi ha fatto il Real e ora è in una delle città più belle del mondo, in una squadra importante”.

Il tema della successione di Messi resta inevitabilmente centrale. Per Colasanto, però, il nome di Mastantuono va collocato in una dimensione diversa, considerando anche il percorso già intrapreso dal giocatore.

“Chi prenderà la 10 di Messi? Dal punto di vista del numero, se non verrà ritirata, dovrebbe essere Nico Paz per esperienza. A meno che non venga data a un giocatore più esperto, come Lautaro. A livello individuale, Mastantuono è un giocatore da Real. E' uno come Bellingham e Vinicius, viene da quella squadra lì. Sta beneficiando del fatto che Vanoli non lo ha incatenato, ma lo ha lasciato libero”.

Le aspettative sul futuro del talento argentino sono dunque altissime. La Serie A sarà chiamata a misurare Mastantuono anche nei momenti più delicati della stagione, ma l’investitura di Colasanto è netta.

“Vediamo come si comporterà nelle partite più impegnative, ma sarà un giocatore impattante e uno dei migliori della Serie A, non solo tra i giovani. Il mercato della Fiorentina è stato stupendo. La Fiorentina è una delle compagini più importanti della Serie A”.