Di Marzio: "Quasi fatta per Bernardeschi alla Juventus, 40 milioni alla Fiorentina, si lavora sui bonus"

Contatti in corso, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. La parte fissa è di 40 milioni" così Gianluca Di Marzio sul suo sito

Oggi potrebbe essere una giornata molto importante sul fronte Bernardeschi, infatti, Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito ufficiale, ha affermato che oggi le parti proveranno a chiudere per il ragazzo classe 94: "Bernardeschi-Juve, ci siamo. Incontri decisivi in giornata, con l'avvocato Beppe Bozzo impegnato sui due fronti. Nuovo contatto con la Fiorentina per cercare di avvicinare le parti, poi l'agente del talento di Carrara vedrà la Juventus. L'obiettivo è cercare chiudere in giornata l'operazione e regalare il nuovo numero 10 a Max Allegri, in attesa del secondo colpo di mercato dopo Douglas Costa. L'offerta fissa è sempre quella, 40 milioni: la differenza la faranno i bonus. C'è grande attesa a Torino, le prossime potrebbero essere ore decisive. Bernardeschi-Juventus, ci siamo quasi..."