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Di marzio: "Borja Valero richiesto ufficialmente dall'Inter, si può chiudere a 5/6 milioni"

È arrivata la richiesta ufficiale dell'Inter per Borja Valero. Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si potrebbe chiudere nelle prossime ore: la Fiorentina vorrebbe che il giocatore c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 23:13
Di marzio: "Borja Valero richiesto ufficialmente dall'Inter, si può chiudere a 5/6 milioni" -
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È arrivata la richiesta ufficiale dell'Inter per Borja Valero. Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si potrebbe chiudere nelle prossime ore: la Fiorentina vorrebbe che il giocatore chiedesse la cessione per facilitare l'operazione. Si può chiudere a 5/6 milioni di euro, nonostante il prezzo fissato dai Viola sia leggermente più alto. L'agente dello spagnolo si troverebbe in Italia per trattare coi nerazzurri.

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