Di marzio: "Borja Valero richiesto ufficialmente dall'Inter, si può chiudere a 5/6 milioni"

È arrivata la richiesta ufficiale dell'Inter per Borja Valero. Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si potrebbe chiudere nelle prossime ore: la Fiorentina vorrebbe che il giocatore c...

È arrivata la richiesta ufficiale dell'Inter per Borja Valero. Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si potrebbe chiudere nelle prossime ore: la Fiorentina vorrebbe che il giocatore chiedesse la cessione per facilitare l'operazione. Si può chiudere a 5/6 milioni di euro, nonostante il prezzo fissato dai Viola sia leggermente più alto. L'agente dello spagnolo si troverebbe in Italia per trattare coi nerazzurri.