Di Marzio: "Offerta della Fiorentina al Genoa per Giovanni Simeone di 17 milioni di euro più bonus"
Simeone vicino alla Fiorentina, la conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio. Il Genoa ad un passo dal si alla società viola
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 23:48
Questo quello che scrive l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca di Marzio sul sito ufficiale:
"Il Genoa traballa: offerta dalla Fiorentina per 17 milioni di euro più bonus per Giovanni Simeone. I rossoblù ne vorrebbero 20 ma sono in corso riflessioni per l'offerta viola. La Fiorentina punta Simeone, il genoa valuta l'offerta"