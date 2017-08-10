Labaro Viola

Di Marzio: "Offerta della Fiorentina al Genoa per Giovanni Simeone di 17 milioni di euro più bonus"

Simeone vicino alla Fiorentina, la conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio. Il Genoa ad un passo dal si alla società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 23:48
Di Marzio: "Offerta della Fiorentina al Genoa per Giovanni Simeone di 17 milioni di euro più bonus" -
Calciomercato
Fiorentina
Genoa
Simeone
Condividi

Questo quello che scrive l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca di Marzio sul sito ufficiale:

"Il Genoa traballa: offerta dalla Fiorentina per 17 milioni di euro più bonus per Giovanni Simeone. I rossoblù ne vorrebbero 20 ma sono in corso riflessioni per l'offerta viola. La Fiorentina punta Simeone, il genoa valuta l'offerta"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok