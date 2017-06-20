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Di Marzio, Il Milan vuole affiancare Kalinic ad Andrè Silva. Pronta offerta per la Fiorentina, Lapadula...

Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan vorrebbe affiancare ad Andrè Silva il numero 9 viola Nikola Kalinic..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 01:15
Di Marzio, Il Milan vuole affiancare Kalinic ad Andrè Silva. Pronta offerta per la Fiorentina, Lapadula... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Non solo Andrè Silva, il Milan cerca un altro attaccante. L'obiettivo è sempre Nikola Kalinic, per il quale ci sarà domani un incontro. L'attaccante croato è da sempre tifoso rossonero, ha quindi dato la disponibilità al trasferimento. Ci sarà quindi un incontro tra Mirabelli e Corvino per provare a trovare l'intesa tra le società, con Gianluca Lapadula che potrebbe essere una contropartita interessante per i viola. Andrè Silva più Nikola Kalinic, il Milan prova a costruire un grande attacco per Vincenzo Montella.

gianlucadimarzio.com

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