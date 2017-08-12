Di Marzio: "Fatta per Simeone alla Fiorentina, si chiude ad inizio prossima settimana"

L'esperto di calciomercato e volto sky Gianlucadimarzio scrive sul suo sito che è tutto definito ormai per l'arrivo di Giovanni Simeone alla Fiorentina. Ad inizio della prossima settimana i viola conc...

L'esperto di calciomercato e volto sky Gianlucadimarzio scrive sul suo sito che è tutto definito ormai per l'arrivo di Giovanni Simeone alla Fiorentina. Ad inizio della prossima settimana i viola concluderanno la trattativa per l'attaccante del Genoa, che presto sarà dunque un nuovo attaccante gigliato.